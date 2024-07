T.C.E. diz que Betão Regazzo é inelegível; pré-candidato nega

TCE já entregou decisão ao Tribunal Regional Eleitoral

Exclusivo: O Tribunal de Contas do Estado (foto abaixo) entregou ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná a lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares nos últimos anos. A lista, com 1861 nomes, servirá de base para que a Justiça Eleitoral cruze os dados com os registros de candidaturas para prefeito e vereador, nas eleições de outubro, identificando situações de inelegibilidade por contas desaprovadas, como prevê a Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010).

Entre os nomes apontados pelo TCE como passíveis de indeferimento de registro de candidatura por irregularidade nas contas está o ex-prefeito de Ibaiti Roberto Regazzo, o Betão (foto acima), do PP, que vem apresentando-se como pré-candidato à prefeitura da cidade neste ano.

Betão consta na lista do TCE por ter suas contas julgadas irregulares em uma Tomada de Contas Especial relativa aos gastos com saúde no período que ele foi prefeito, entre 2013 e 2016.

Segundo o Tribunal de Contas, houve falhas na relação jurídica estabelecida entre a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, a Secretaria Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde quanto à gestão de seus recursos financeiros, de pessoal, forma de prestação de serviços e execução de despesas.

Regazzo (gestão 2013-2016) também foi multado em 2017, individualmente As razões foram as irregularidades no Pregão Presencial nº 30/2009, realizado para a locação de chassis de caminhão. O Tribunal aplicou as sanções por julgar parcialmente procedente a Representação da Lei 8666/93, formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Ibaiti à época da licitação, Adauto Aparecido da Cunha.

Procurado, o político se defendeu:

“Algumas pessoas têm divulgado uma lista com alguns nomes inclusive o meu, dizendo que estou inelegível. O próprio TCE/PR ÓRGÃO FISCALIZADOR ESCLARECE “ que não se trata de uma lista de inelegibilidade pois, tal situação só pode ser determinada pela justiça eleitoral” a qual me encontro de forma legal e apto a registrar minha candidatura no pleito eleitoral.

Desta forma , como pré candidato esclareço a toda população Ibaitiense que irei sim concorrer ao cargo de prefeito nas eleições de 2024”.

Confira no site do TCE: https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/lista-de-agentes-com-contas-desaprovadas-e-entregue-ao-tribunal-regional-eleitoral/11505/N