Foco agora é o pleito em Apucarana, onde apoia o primo e pode até mesmo ser o concorrente

Atual deputado federal licenciado, o médico Beto Preto não é mais secretário de Saúde do Paraná. O decreto de exoneração, a pedido, foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e publicado no Diário Oficial do Paraná.

“Retorno ao mandato de deputado federal para defender os interesses e as pautas do Estado do Paraná e dos municípios e, em especial da nossa querida Apucarana. Agradeço também ao governador Ratinho Junior, que confiou integralmente no nosso trabalho na Saúde e, sob sua orientação, vamos percorrer novos caminhos e desafios” disse o parlamentar.

O diretor-geral da pasta, César Neves, assumiu no lugar do político do PSD.

Beto reassumiu o cargo de secretário de Estado da Saúde em outubro de 2022. Ele havia deixado o comando da pasta no final de março do mesmo ano para concorrer ao cargo de deputado federal, sendo eleito com mais de 206 mil votos.

O motivo da saída é a eleição para a prefeitura de Apucarana, no Vale do Ivaí, seu reduto eleitoral .

A ideia é eleger Paulo Vital (PL), atual vice-prefeito e primo do ex-secretário, para administrar a cidade a partir de primeiro de janeiro de 2025. O pré-candidato Rodolfo Mota (União Brasil) tem chance de ganhar.

Beto avalia disputar ele mesmo o cargo, retornando ao posto cinco anos depois de deixar o comando do executivo da Cidade Alta.

Carlos Alberto Gebrin Preto foi prefeito reeleito de Apucarana para o mandato de 2013/2016, tendo conquistado 86,11% dos votos. Em seis anos de gestão criou programas premiados como o “Terra Forte”, Biblioteca Itinerante e o Programa de Implantes Dentários. Também colocoou Apucarana na liderança do Índice de Desenvolvimento do ensino Básico (IDEB) no Paraná.

Na sua gestão, Apucarana também alcançou o 1º lugar no Paraná e o 5º no ranking nacional, no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM).

É médico formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com especialidades em Medicina Nuclear (Instituto Rio Preto-SP); Medicina do Trabalho (Universidade São Camilo); Medicina de Trânsito (USP); e Medicina Legal e Perícias Médicas (Santa Casa de São Paulo).

Foi fundador do Conselho Regional de Medicina (CRM) de Apucarana e Vale do Ivaí, atuando como delegado do órgão por 10 anos. De 1998 e 2000, foi secretário municipal de Saúde de Apucarana e, quando esteve no cargo, Apucarana foi o primeiro município do Brasil com mais 100 mil habitantes a ter 70% de sua população sendo atendida pelo Programa de Saúde da Família.

Foi presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Paraná (Cosems) de 2000 a 2002; vice-presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems) de 2001 a 2002; e membro do Conselho Nacional de Saúde, de 2001 a 2002, ao lado de figuras importantes da saúde pública nacional, como Zilda Arns (in memorian), Nelson Rodrigues dos Santos e Sérgio Arouca (in memorian), estes dois últimos criadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Brasília, ocupou o cargo de diretor geral da Ouvidoria Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), no Ministério da Saúde. Foi vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Paraná. Também vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí.