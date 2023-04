Beto Preto reassume Secretaria da Saúde (vídeo com Ratinho)

Foi eleito deputado federal com 206.885 votos

Carlos Alberto Gebrim Preto (fotos) tem 55 anos, eleito deputado federal nas eleições 2022, reassumiu o cargo de secretário estadual da Saúde na manhã desta segunda-feira, dia 17. Ele gravou vídeo (reproduzido abaixo) com o governador Carlos Massa Ratinho Junior no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

É casado com a Adriana, pai da Cecília e do Pedro, se formou em Medicina pela UEL(Universidade Estadual de Londrina, e foi prefeito de Apucarana, no Vale do Ivaí.

“Essa é uma nobre missão, que nos foi delegada pelo governador Ratinho Junior. Em Brasília, nosso gabinete continuará em ação, trabalhando diariamente para honrar a confiança e voto de cada paranaense. No Paraná, seguiremos nosso trabalho pela saúde, avançando e garantindo que os serviços cheguem até a porta de todos os moradores do nosso Estado”, assinalou.

A função estava sendo ocupada por César Neves, que anteriormente atuava na função de diretor-executivo da SESA. Quarto deputado federal mais votado do Paraná, com 206.885 votos.