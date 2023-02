Bi-trem com adubo sai da pista (vídeo)

Acidente ontem à tarde em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho

Acidente no KM 33 da BR-153 nesta quinta-feira, dia 16, próximo da ponte do ribeirão Ubá, antes das lombadas. O condutor do bi-trem descia sentido SAP/Jacarezinho e perdeu o controle do Scania 420 em poças de barro e óleo diesel, parando no mato às margens da rodovia.

Chovia no momento do acidente.

O motorista gaúcho Maiquel Tiago (foto), de 40 anos, disse ao Npdiario que não se machucou.

A carga de adubo, que permaneceu intacta, era transportada do Rio Grande do Sul para Mato Grosso.