Após reforma, biblioteca será reinaugurada

Evento aberto ao público com visitas guiadas serão disponibilizadas após a solenidade

Se para o filósofo grego Platão, “Livros dão alma ao universo, asas para a mente, voo para a imaginação, e vida à tudo”, pode-se concluir que onde há livros, há vida.

E foi assim, com esse nobre objetivo de trazer vida nova às antigas instalações da Biblioteca Cidadã Dorothéa Marques Guimarães, localizada na ex-Praça São Benedito, atento ao tema responsabilidade social empresarial, que o Centro de Diagnóstico e Imagem (CEDI), por meio da criação da ONG “Decole com Livros” entregará o imóvel, junto com a prefeitura. Será às nove horas da próxima quinta-feira, dia 16.

A saudosa Dorothéa, personalidade de destaque e relevância no cenário empresarial de comunicação do Norte Pioneiro, fundou uma emissora, gerida pelo seu filho Alexandre Guimarães, hoje diretor-geral da Vale do Sol e da Difusora Platinense.

Instituída especialmente para apoiar e incentivar atividades voltadas para artes, cultura, leituras e expressão, a Organização Não Governamental fechou parceria específica com a Prefeitura de Santo Antônio da Platina, no sentido de restaurar e reativar com recursos próprios o espaço cultural sem movimento desde o início da pandemia.

Munida de um sonho de recuperação da Biblioteca, a fundadora da ONG, médica e diretora clínica do CEDI, Paula Nicolli Soares, apresentou projeto sociocultural de interesse público para revitalização integral do espaço, em conjunto com a diretora municipal de Cultura, Aline Damásio, e a vereadora Miriam Bonomo.

Com a discussão e aprovação do correspondente projeto pelo executivo e posterior publicação do Decreto Público nº 304/2021, de Outorga de Permissão de Uso, as obras foram iniciadas e concluídas em 2022, resultando em um novo local de fomento à cultura para os platinenses.

A junção de forças em prol da restauração da área externa e do edifício público recebeu apoios complementares de empresas locais como o da InDesign Arquitetura, a quem coube a criação e assinatura do projeto arquitetônico, arquiteto e engenheiro civil Carlos Cintra e da profissional de design de interiores Vanessa Pedroso, da Vidraçaria Merlin e da JK Artes Gráficas, essa responsável pela comunicação visual nas instalações.

A Biblioteca, cuidadosamente revitalizada, dispõe atualmente de amplo ambiente externo social e de lazer para integração dos visitantes e possui relevante acervo de livros obtidos por meio de doações, com destaque para o catálogo das obras mais lidas da atualidade no país, todas disponíveis ao público leitor interessado.

Para desenvolvimento de atividades pedagógicas no decorrer do ano e organização dos dados em sistema digital apropriado, foi firmado convênio entre a Biblioteca Municipal e uma faculdade local, sendo implementado pela instituição superior de ensino o programa Biblivre, software gratuito que possibilita a automação dos processos e gestão do patrimônio intelectual bibliotecário.

Com isso, a Biblioteca pretende atuar com empréstimos temporários de livros e ter em sua base de dados todas as obras registradas do acervo para facilitar as consultas por títulos, temas e autores.

Nas palavras da vice-presidente da ONG “Decole com Livros”, a advogada Lilia Moraes, “com essa iniciativa e a inauguração da Biblioteca, uma nova página será escrita na cultura de Santo Antônio da Platina”.

Para o prefeito Zezão, que ressaltou a importância do local na memória afetiva dos munícipes, a renovação geral dos ambientes da Biblioteca, por meio da profícua parceria firmada entre a Prefeitura Municipal e o CEDI, e ratificada por demais parceiros comprometidos com a causa educacional local, trouxe para a população de Santo Antônio da Platina um marco de extrema valia cultural.

“Eu sou professor com muito orgulho e todo professor atua com a bela missão de despertar cidadania, revelar talentos e incentivar a formação cultural de seus alunos. A leitura é um caminho florido de reflexões, é uma das pontes que liga o cidadão ao exercício da cidadania, pois ela traz conhecimento e recupera o senso de humanidade. O livro é um presente de ideias e ideais para a sociedade.”, frisou o chefe do Executivo.

Na reforma, o edifício recebeu telhado e madeiramento novos, porta de entrada em blindex para facilitar os acessos, banheiros modernos, pinturas interna e externa de paredes e nas grades em ferro instaladas por toda a área, paisagismo e iluminação, calçamentos e um belo painel do londrinense Tadeu Roberto Fernandes Lima Júnior, o Carão, artista com mais de vinte anos de experiência em Graffiti, técnica singular que traduz uma linguagem intencional de cultura urbana.

Nas dependências internas da Biblioteca, há o curioso espaço kids, onde crianças poderão usufruir de um ambiente colorido e de literatura infantil criteriosamente selecionada pelos profissionais envolvidos nas ações e também duas salas especiais para cursos, oficinas, atividades culturais e palestras.

Biblioteca Municipal “Dorotheia Marques Guimarães”

Data da reinauguração: 16 de fevereiro de 2023, às nove horas.

Endereço: Rua 13 de Maio, nº 341, Centro, Santo Antônio da Platina/PR

Atendimento presencial: horário comercial, de segunda à sexta-feira, com um sábado por mês aberta até 12 horas com a servidora administrativa: Denise Regina da Silva

Para doações de livros: (43) 9 9101-8959.

Siga no Instagram: @decolecomlivros

Para conhecer mais do portfólio do artista Carão: https://instagram.com/carao01?igshid=YmMyMTA2M2Y=

