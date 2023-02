Às 16 horas em Santo Antônio da Platina

A paróquia São José, do bairro Colorado, está passando por uma grande reforma para sua ampliação. Para ajudar com o custeio será promovido um bingo beneficente no dia 19 de março, quando completará dez anos de existência.

Custo da cartela é de R$ 20,00:

1° Prêmio: R$ 4.000,00

2° Prêmio: R$ 2.000,00

3° Prêmio: R$ 1.500,00

4° e 5° Prêmios: R$ 1.000,00.

Será realizada transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Telefone para solicitar a cartela: 99927-6863.