Bingo Fitness é novidade no NP

Não é necessário ser atleta assíduo de nenhuma modalidade

O Bingo de Metas Fitness é uma promoção do grupo BLX Sports que tem como objetivo estimular a prática de exercícios físicos de maneira dinâmica e diversificada em Santo Antônio da Platina. É uma novidade no Norte Pioneiro.

A cartela tem 25 atividades e só haverá um ganhador, que será quem concluir as 25 atividades primeiro.

As atividades propostas na cartela envolvem caminhada, corrida, ciclismo, natação, pilates, yoga, treino com pesos, refeições saudáveis, passeio com pet, atividades com idosos e crianças, e até mesmo trabalho voluntário, entre outras atividades.

Haverá um grupo no WhatsApp para envio e registro das atividades, no qual os organizadores efetuarão as baixas diariamente.

Qualquer pessoa pode participar e não é necessário que seja atleta assíduo de nenhuma modalidade, pois para cada atividade da cartela os organizadores terão dicas, sugestões e indicações de como executá-las dentro da rotina e possibilidades de cada participante.

Há também instituições parceiras que estarão à disposição para que os participantes possam fazer aulas experimentais e sem custo. Também com o objetivo de apresentar a estrutura e trabalho de cada entidade e novas possibilidades de práticas. São elas: Nadartte, Clínica Fisio e Saúde, Estúdio Conexão Yoga, Estúdio Força Funcional.

Os participantes terão todo o mês de fevereiro para concluir a cartela e o(a) primeiro(a) a finalizá-la ganhará UM TÊNIS, em caso de empate o prêmio irá para o participante de maior idade.

Para participar é necessário pagar uma taxa no valor de R$20,00 e enviar o comprovante de pagamento, o competidor será adicionado ao grupo para envio e registro das atividades e para dúvidas e compartilhamento de experiências.

Se ainda ficou alguma dúvida, é só entrar em contato.

Alex (43) 9 9606-8928. Tati (43) 9 9604-2535