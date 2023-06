Bispo visita Parque das Corredeiras e abençoa Tomazina

Participaram juntos de oração no local turístico

O prefeito de Tomazina Flávio Xavier Zanrosso e o vice Rodrigo Faria, estiveram nesta quarta feira (21), no recém-inaugurado Parque das Corredeiras, em companhia do Bispo Dom Antônio Braz Benevente e os Padres Claudinei e Rubens.

Com os religiosos, prefeito e vice, estavam os vereadores Edivaldo, Célio, Cézar e Vinão, e ainda os amigos do grupo Adriana e Evaldo.

Durante as visitas, conheceram as instalações e área do Parque, posteriormente unidos, participaram de orações pedindo a intercessão divina para que abençoe o empreendimento bem como a comunidade e turistas que visitam as belezas naturais do local (Via: Agência Criativa).