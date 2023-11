Descontos ainda mais IMPERDÍVEIS na Black Friday Magnus

Unidades de Jacarezinho e Ourinhos oferecem benefícios exclusivos para estudantes do Infantil ao Pré-Vestibular durante essa promoção. Não perca essa oportunidade para garantir o melhor futuro para seu filho

O Colégio Magnus está celebrando a Black Friday com uma oportunidade única para os pais que buscam proporcionar aos seus filhos uma educação de excelência. De 20 a 30 de novembro, as unidades de Jacarezinho, no Paraná, e Ourinhos, em São Paulo, estarão oferecendo descontos incríveis nas matrículas, abrangendo desde o ensino Infantil até o Pré-Vestibular.

Não perca essas duas últimas semanas de desconto! Esta é uma chance imperdível para os pais que desejam garantir um futuro acadêmico brilhante para seus filhos, aproveitando descontos exclusivos durante todo o período da Black Friday. Os benefícios foram cuidadosamente pensados para tornar o investimento na educação mais acessível e vantajoso.

Para participar desta promoção especial, os interessados podem obter mais informações através das redes sociais da Magnus ou entrar em contato diretamente pelos números de telefone fornecidos abaixo. A instituição está empenhada em oferecer um ensino de qualidade, e a Black Friday Magnus é a oportunidade ideal para garantir essa excelência a preços especiais.

Matrículas Abertas:

Unidade de Jacarezinho

Avenida Brasil, 1096 – Centro

Contato: (43) 99155-3033

Unidade de Ourinhos – SP

Rua Santa Mônica, 379 – Jardim Oriental

Contato: (14) 99872-1695

Não perca a oportunidade de investir no futuro acadêmico de seu filho com descontos irresistíveis durante a Black Friday Magnus. Você que deseja o melhor futuro para o seu filho ou neto, venha para o Magnus e não perca essa oportunidade. Garanta uma educação de qualidade com preços especiais e faça parte desta celebração única de aprendizado e crescimento.