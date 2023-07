Carreata pede fim das violências contra a mulher em S.Antônio

Neste sábado em Santo Antônio da Platina

No dia 22 de julho acontecerá a 1ª Blitz e carreata “Pela vida e pelo fim da violência contra a mulher” em Santo Antônio da Platina.

O evento é organizado pela Comissão das Mulheres Advogadas da OAB – Subseção de Santo Antônio da Platina, em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social e com apoio do Rotary Club. Terá início às 10h30, em frente ao Banco do Brasil e às 12h em frente à Prefeitura Municipal. Será uma oportunidade de unir forças e manifestar o compromisso em combater a violência contra as mulheres, bem como lutar por uma sociedade mais igualitária e justa.

Além disso, na ocasião, haverá entrega panfletos e, em seguida, serão percorridas as ruas da cidade em uma carreata, levando a mensagem de respeito, proteção e apoio às mulheres.

Sua presença é de extrema importância para fortalecer essa causa tão importante. Traga seus familiares e amigos, participe ativamente e faça parte desse movimento de conscientização e transformação.

Os organizadores com sua presença e engajamento nessa luta para criar um futuro melhor para todas as mulheres.

