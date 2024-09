Por causa das obras na Rodovia BR-153

A Rodovia BR-153 está com o fluxo de veículos operando no sistema “Pare e Siga” no km 36, durante a realização de obras no pavimento.

No momento, a rodovia registra seis quilômetros de congestionamento no sentido Jacarezinho e quatro quilômetros de fila em direção a Santo Antônio da Platina.