Bolo de Santo Antônio tem 45 METROS e um par de alianças dentro

Distribuição dos pedaços é nesta quinta-feira

Acordar de manhã, pegar fila e esperar pelo pedaço de bolo de Santo Antônio, é uma tradição que vem correndo há 26 anos em Santo Antônio da Platina, por ocasião da festa do Padroeiro do Município que é comemorada todo dia 13 de junho.

A promoção sempre foi do movimento da Igreja Católica Cursilho de Cristandade (MCC), da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a central da cidade.

Como de costume, a massa e o bolo são preparados pelo conhecido “Tio José”, um padeiro que trabalhou por vários anos na ex-Panificadora Crespo, do saudoso César Crespo.

A massa é de pão de ló, com uma calda de especiarias e, por cima, vai o glacê. A decoração tem coco colorido.

O bolo é de 45 metros de comprimento por um metro de largura. De manhã desta quinta, dia 13, o bolo colocado à frente da Igreja Matriz central.

Ao término da Missa das 7h30, o Pároco Padre José Antônio abençoa o bolo, asperge água benta e, em seguida, é liberada a entrega dos pedaços.

A decoração do bolo começou na manhã desta quarta-feira, dia 12, no salão paroquial anexa à Igreja Matriz central, com as participantes do Cursilho (fotos).

Aline Zava que é a atual coordenadora geral do Cursilho de Cristandade, da Paróquia Santo Antônio de Pádua que tem como vice, Jussimary Pereira Arantes, informou que a decoração “remete a símbolos de oração, porque no decorrer deste ano o Cursilho está trabalhando com um roteiro de formação focado na oração, na espiritualidade, então decidimos seguir este rumo, decorando o bolo com símbolos fazendo alusão à oração, por exemplo, a figura do Terço”.

São cinco mil pedaços comercializados, cada um no valor de R$ 6,50. “Cada forma de bolo corresponde a 36 pedaços e serão colocados em média nove mini-imagens de Santo Antônio em cada forma”, informou a cursilhista Maria Paula. Em todo o bolo estarão 1.250 imagens de Santo Antônio. Como no ano passado “um pedaço de bolo estará premiado de um par de alianças. Haverá um ticket dentro, assinado, carimbado pela Igreja e quem achar o ticket dentro do pedaço ganhará o par de alianças que foi doado pela Villani Ótica e Relojoaria”(foto), informou Aline Zava.

O Bolo de Santo Antônio começou a ser idealizado há 26 anos por Magali Arrivabene. Como cursilhista ela entendia que o Cursilho de Cristandade (MCC) deveria ter uma renda para sua manutenção do cotidiano, pois até hoje, não há mensalidade no movimento.

Com a aproximação do dia 12 de junho, ela pediu que cada cursilhista doasse um bolo. A generosidade foi correspondida, porém, um levava um bolo de chocolate, outro de fubá, etc. e, ao juntar, se via a diferença de tamanho e altura. No ano seguinte, revolveu-se arrecadar valor em dinheiro para pagar uma padaria para fazer o bolo e, isso vem ocorrendo até hoje com a renda revertida para o próprio Cursilho que, destina uma parte para a Paróquia.

Atualmente o Cursilho de Cristandade, da Paróquia Santo Antônio de Pádua – responsável há 26 anos pela promoção do Bolo de Santo Antônio – conta com mais de 100 participantes, sendo que há outro grupo de cursilhistas no setor da Paróquia Santa Filomena.

O bolo de Santo Antônio será entregue até 11 horas desta quinta-feira, dia 13 de junho. Pede-se que as pessoas levem vasilhas/embalagens para retirada dos pedaços.

