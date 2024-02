Bolsonaristas de SAP se reúnem sexta-feira

Mobilização visa fortalecer partido do ex-presidente

O vice-prefeito e presidente do diretório do PL, Chico da Aramon (foto) confirmou, em entrevista ao Npdiario na manhã desta segunda-feira. dia 19, a realização do 1° Encontro Municipal do PL 22, em Santo Antônio da Platina.

Será no Vicasu Eventos, às margens da Rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado, perto da entrada do Colorado Country Club na próxima sexta-feira,.dia 23, às 19 horas.

“Traga seu CPF, RG e Título de Eleitor e aproveite para se filiar no partido de Jair e Michelle Bolsonaro”, afirmou, adicionando: “Filiar-se na custa nada, não implica em responsabilidade nenhuma, mas ajuda muito a fortalecer a Direita platinense; somos Conservadores de tradições e valores, precisamos nos unir e lutar por nossos princípios”.