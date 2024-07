Bom de Bola reúne ATLETAS e técnicos

Em Cornélio Procópio tem 15+ feminino, sub -16 masculino, sub -20 masculino e 50+ master

A fase macrorregional do Paraná Bom de Bola, competição de futebol de campo que faz parte dos jogos oficiais do Governo do Estado, reúne 2.193 atletas e técnicos da edição 2024, desde sexta-feira e até domingo (26 a 28). Guarapuava, Cornélio Procópio, Paraíso do Norte e Capanema são as sedes desta etapa, disputada por 57 equipes de 87 cidades. Serão definidos os finalistas da competição, que é realizada pela Secretaria do Esporte em parceria com as prefeituras.

A fase regional aconteceu no mês de abril, em 12 municípios (Campo Largo, Castro, Ribeirão do Pinhal, Florestópolis, Mandaguari, Umuarama, Boa Esperança, Lindoeste, Marmeleiro, Reserva do Iguaçu, Medianeira e Pitanga). Avançaram para a macrorregional os campeões e vice-campeões de cada sede. As finais de ambas as chaves serão em Arapongas e estão agendadas para acontecer em duas datas: de 12 a 15 de setembro e de 27 a 29 do mesmo mês.

Lançado em 2021, o Paraná Bom de Bola é disputado em quatro categorias: 15+ feminino, sub -16 masculino, sub -20 masculino e 50+ master.

Segundo o coordenador do Paraná Bom de Bola, Marcelo Neves, a expectativa é de jogos de alto nível e grande presença de público. “Levaremos um evento esportivo de qualidade à população destes municípios”, afirma. Neves também explica o novo formato, com as chaves ouro (campeões da regional) e prata (vice-campeões da regional): “Os campeões da ouro irão direto para a fase final, em Arapongas. Já os campeões da chave prata se juntam aos vice-campeões da ouro, formando um outro grupo que disputará uma outra final na mesma data”.

APLICATIVO PARANÁ ESPORTE – Os resultados e classificação final das modalidades individuais e coletivas estão disponíveis na página oficial da Paraná Esporte, nas pastas da competição, e também no aplicativo da Paraná Esporte, que pode ser baixado na App Store e no Google Play.