Até quarta-feira Bombeiros do NP recebem doações

Norte Pioneiro participa da campanha

O 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, com sede na cidade de Santo Antônio da Platina (Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 241) está na campanha para ajudar os atingidos pelo ciclone extratropical que devastou dezenas de cidades do Rio Grande do Sul.

A corporação faz a coleta de donativos para serem distribuídos aos milhares de moradores que ficaram desabrigados e desalojados em decorrência da tragédia.

O Comandante da unidade, Major Eziquel Roberto Siqueira (foto) pede que sejam levados produtos de limpeza, higiene, alimentos não perecíveis, água, leite, roupas etc.

“As pessoas podem entregar nos quartéis militares e nos Pontos de Brigada Civil também, até a próxima quarta-feira, dia oito”, detalhou.