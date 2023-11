Bombeiros e SAMU JUNTOS EM IBAITI, SAP e Jacarezinho

Treinamento visa padronização do sistema de comando de incidentes

O Corpo de Bombeiros e o SAMU do Norte Pioneiro realizam treinamento em conjunto em Ibaiti, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Em Ibaiti nesta terça-feira (21), Santo Antônio da Platina na quarta-feira (22) e Jacarezinho na quinta-feira (23).

De acordo com o major BM Eziquel Roberto Siqueira, comandante do Sétimo Subgrupamento de Bombeiros Independente – 7SGBI de Santo Antônio da Platina, esses treinamentos são realizados visando a interação das equipes de socorro do Norte Pioneiro, procurando sempre a excelência no atendimento à população.

Em Ibaiti o treinamento aconteceu no quartel do Corpo de Bombeiros e Casa da Cultura (Reportagem: Informe Policial).