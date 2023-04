Concluída 3ª fase de operação especial em Siqueira e Wenceslau

Prisões, abordagens, apreensões e notificações

Na tarde desta quinta-feira, dia 20, foi executada a “Operação Conjunta Falcão de Aço”, em Wenceslau Braz e Siqueira Campos.

Mais de 300 pessoas abordadas; 130 veículos, sendo 7 apreendidos; 70 autos de infração de trânsito, quatro estabelecimentos vistoriados, 4 mandados cumpridos e 3 pessoas presas.

As ações efetivadas pelo 2º Batalhão, em conjunto com as Forças de Segurança do Estado, participando: Batalhões das Polícias Rodoviária, Ambiental, de Polícia Militar de Operações Aéreas e Civil.

Em ambas as cidades organizados bloqueios de trânsito urbano nas principais áreas críticas, abordagens de suspeitos, cumprimento de mandados, policiamento rural, entre outras ações de promoção de segurança pública.

O helicóptero sobrevoou os municípios, dando suporte tático nas abordagens realizadas pelas equipes da ROTAM, ROCAM e POLÍCIA CIVIL, nos cumprimentos de mandados, abordagens nas rodovias e lugares de maior índice de criminalidade.

O Comandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti, esteve à frente das equipes militares e afirmou que estas ações visam promover a segurança de todos os munícipes do Norte Pioneiro.