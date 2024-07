BRUNA FOGAÇA apresenta a vice (conheça quem é)

Convenção oficializa grupo neste sábado

A pré-candidata a prefeita platinense, Bruna Fogaça, visitou o Npdiario neste fim de semana. Estava acompanhada do marido, Vinícius A. Camargo, dos coordenadores Américo Ricardo de Godoy Costa e Pedro Fernandes, e da sua pré-candidata a vice.

Angenis Constantino de Souza Machado, com o esposo, Marcelo, comentou sobre o desafio. Filha de Altair Paulino de Souza, funcionário do Banestado (hoje Itaú) desde 1979, e Maria Íris Constantino Paulino de Souza, dona de casa, Angenis cresceu na Vila Rica.

Foi nessa comunidade que ela teve “seu primeiro contato com Jesus, aos 9 anos, durante um evento infantil na Igreja Presbiteriana Independente”.

Após estudar na Escola Santa Terezinha até os 12 anos, ela e a família se mudaram para Carlópolis devido a transferência do genitor. Em 2007, Angenis retornou a Santo Antônio da Platina, onde noivou e se casou no ano seguinte com Marcelo de Souza Machado, um médico dermatologista A partir daí, iniciou uma nova fase de sua vida como mãe.

Formada em Gestão Empresarial e especializada em Psicanálise, atua na clínica junto com seu marido e é sócia proprietária da Escola Judah, ao lado de sua amiga e sócia, Gláuce Andreato Frecaro.

Tem, duas filhas, Louise, de 11 anos, e Lauren, seis.

O Partido Liberal fará a convenção às 13h30m neste sábado, dia 20, na Antiga Realizze Móveis Planejados, na avenida Rennó, 841, em Santo Antônio da Platina.

Bruna L. Fogaca Camargo terá como candidato(a)s a vereador(a):

Alessandro Cardoso;

Elisandra Fogaça;

Ezequiel (Wuequé);

Fábio Patrial;

Giselle Marques;

Grazzi Bueno;

Jacaré do Peixe Frito;

Juliana Lima;

Leandro Santos;

Snoop do móveis Usados;

Irmão Paulinho;

Sérgio do Táxi;

Peninha Júnior e

Prof. Betinha.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario