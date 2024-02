Bruna Fogaça é nova presidente do PL de S. ANTÔNIO da PLATINA

Advogada é pré-candidata a prefeita

Exclusivo: A pré-candidata a prefeita Bruna Fogaça(fotos) assumiu nesta terça-feira, dia 26, a presidência do Partido Liberal de Santo Antônio da Platina.

Foi indicada pela presidente do PL Mulher Michele Bolsonaro, presidente do PL Paraná Mulher Carlise kwiatkowski e pelo presidente do PL Paraná, Deputado Fernando Giacobo, em Curitiba(foto abaixo) , “a fim de fortalecer o PL nas eleições municipais no Paraná”, conforme disse.

“Venho para somar e vou conversar com o ex-presidente da comissão provisória, Chico Aramon”, afirmou.

O vice-prefeito foi procurado e respondeu desconhecer o fato.

Preferiu não comentar, por enquanto.