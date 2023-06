Cachorrão Pro Tork Moto Show em Goiás

Atração radical integra programação do 7º Encontro Motociclístico

O Cachorrão Pro Tork Moto Show retorna a Planaltina (GO) pela terceira vez para se apresentar no Encontro Motociclístico da cidade. O evento acontece neste domingo, dia 18 de junho, na Praça Central, com acesso mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Sua apresentação consiste na demonstração de diversas manobras radicais com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante. Quem curte adrenalina não pode perder!

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Motoshow

Quando: Domingo, dia 18

Onde: Praça Central – Planaltina (GO)

Entrada: 1kg de alimento não perecível