Cadáver de homem executado é mistério

Ainda sem identificação permanece no IML

Um cadáver do sexo masculino foi achado em torno de 18 horas deste domingo, dia sete, em adiantado estado de putrefação (pele descolada e corpo em decomposição) no encontro dos rios Boi Pintado e Das Cinzas, em Santo Antônio da Platina.

O fato, ao lado da PR-439 no trecho entre Ribeirão do Pinhal, atraiu a atenção de pescadores, os quais, com barcos, auxiliaram no resgate efetuado pelo Corpo de Bombeiros.

Os soldados da PM Jonatho e Luiz Carlos foram os primeiros a chegarem. A equipe foi acionada por um solicitante anônimo, o qual revelou haver um corpo de uma pessoa na água. Ao chegar no local, constatado que se tratava mesmo de um cadáver com idade presumível entre 25 e 35 anos.

Foi aberto inquérito na Polícia Civil para apurar o caso.

Uma tatuagem grande na perna direita pode ajudar na identificação, mas até o momento inexistem registros de desaparecidos na região com as características preliminares obtidas.

O investigador da Civil realizou contato com o Instituto Médico Legal de Jacarezinho com a finalidade de realizar perícia e recolhimento do corpo, trazido até as margens.

De certo que o homem branco foi executado, colocado num saco, amarrado com fios e jogado nas águas.

A reportagem do Npdiario acompanha e trará notícias a qualquer instante.