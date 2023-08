Cai de motocicleta em S. Antônio da Platina

Yamaha/XTZ 250 Ténéré na PR-092

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual Platina atendeu acidente com vítima nesta semana, na PR-092, em Santo Antônio da Platina.

Uma Yamaha/XTZ 250 Tenere, de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, trafegava pela rodovia pilotada por um homem (39 anos) no sentido de Barra do Jacaré. Próxima do Km 350, perdeu o controle da direção em curva aberta e caiu em plantação de cana.

Teve ferimentos e foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina.