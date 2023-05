Platina: Caixa Postal Comunitária funciona em estação ferroviária

De povoado de Santo Antônio da Platina

Começou a funcionar nesta semana a Caixa Postal Comunitária dos Correios na Estação Ferroviária do povoado da Platina. Foram instalados 336 compartimentos para atender cerca de 600 famílias moradoras do local.

O local para retirada de correspondências funcionará de segunda a sexta-feira das oito às 17 horas onde moradores receberão cartas, contas, notificações e contarão com um endereço oficial de caixa postal para entrega.

Antes do investimento, os moradores tinham que se deslocar até a cidade, com distância de oito quilômetros da Platina para receberem suas correspondências. O serviço é semelhante ao de Caixa Postal oferecido nas agências dos Correios, com uma diferença: é gratuito. O carteiro deposita as correspondências nas caixas e os moradores fazem a retirada, abrindo o compartimento, que é trancado com chave.

A estação ferroviária teve segurança por câmeras reforçada e instalação de divisórias, investimento realizado pela prefeitura municipal através do Departamento de Cultura, que é responsável pelo local.

“Os moradores receberão as chaves e poderão vir até a estação verificar a chegada das correspondências, que serão feitas por um funcionário dos Correios, que fará o abastecimento das caixas uma vez por semana”, explicou o Reinaldo Almeida Martins, supervisor de operações dos Correios em Santo Antônio da Platina que esteve nesta semana acompanhando o funcionamento da Caixa Postal.

Estava acompanhado do vereador Luciano de Almeida Moraes, do funcionário dos Correios Ulisses de Souza, da diretora municipal de Cultura Aline Damásio, e do artesão Jona Silva Braga, que ficará responsável pela abertura e fechamento do local.