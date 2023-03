Aprovado PL que facilita crédito à firmas de mulheres

Deputada federal Luísa Canziani relatou o projeto

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, dia dois, o Projeto de Lei 1.883/21, que facilitará o crédito para micros e pequenas empresas controladas e dirigidas por mulheres e a microempreendedoras individuais.

A deputada federal Luísa Canziani (foto), do PSD, coordenadora da bancada feminina, foi a relatora do projeto. “No mês das mulheres aprovamos esse projeto, que é um importante avanço para fomentar o empreendedorismo feminino, capacitar e auxiliar empreendedoras, expandir seus negócios e estimular a inovação e o uso de novas tecnologias”, salientou.

O PL prevê a destinação de percentual mínimo para empreendimentos de mulheres negras e mulheres com deficiência. O Programa Crédito da Mulher será executado em articulação com outros programas de crédito nacionais, como o Pronampe, entre outros. A votação ocorreu em um esforço da Câmara para votar propostas voltadas ao público feminino, por causa do Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo dia oito. O projeto agora segue para o Senado.