Câmara EXIGE a renúncia na Santa Casa e abre C.E.I.

Durante sessão ordinária na noite desta segunda-feira, dia 26, os vereadores de Jacarezinho pediram abertamente a renúncia da atual diretoria da Santa Casa. Os pronunciamentos foram unânimes nesse sentido.

Também decidiram pela abertura de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) que iniciará a investigação na semana que vem.

Os edis se equivocaram apenas em dois itens técnicos. O primeiro que não é, como falaram, CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) e sim CEI. Ambas atuam em diferentes níveis da administração pública, pois a CPI é usada nas esferas federal e estadual, enquanto a CEI é utilizada no âmbito municipal.

Outro engano: O Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, tem um cartório pouco conhecido instalado numa sala em seu interior. O Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais tem uma escrevente e um titular.

E a maioria dos pais prefere colocar o nascimento dos filhos na cidade de origem e não Santo Antônio da Platina. Jurídica e oficialmente. Assim, os registros de naturalidade podem ser de platinenses ou da cidade da mãe. É ela na maioria dos casos quem decide.

Veja reportagem de 2023: https://npdiario.com.br/economia/bebes-nascidos-no-hospital-regional-registrados-em-outras-cidades/

A situação se agravou e causou indignação na população, ainda mais pelo falecimento de uma menor no final de semana.

O corpo de Paulina de Souza da Silva foi sepultado às 11h35m de sábado, dia 24, no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho aos 14 anos de idade. Ela, moradora do bairro Aeroporto, estava na Santa Casa, e não resistiu a uma dengue.

Foi velada na Funerária Vitoriana, que confirmou a causa mortis por dengue para o Npdiario. A pré-adolescente era aluna da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e teve alta há 23 dias.

A diretoria da Santa Casa de Jacarezinho não informa nada à opinião pública. Por isso, há ruídos de comunicação e equívocos.

O Npdiario buscou, enfim, a verdade com a Comunicação da Secretaria de Saúde do Paraná em Curitiba.

A paciente passou por parto normal sem nenhuma intercorrência no Hospital Regional do Norte Pioneiro e teve alta hospitalar em 04 de maio, em Santo Antônio da Platina. Foi para casa. Sem complicações. A criança está bem.

E mais, o termo dengue hemorrágica não é mais utilizada pela literatura e Ministério da saúde. Atualmente , são denominados os casos leves de dengue clássica e os casos graves de dengue severa (dengue com sinais de alarme e dengue grave).

Porque nem todos os casos de dengue grave cursam com hemorragia. O agravamento da doença nem sempre provoca hemorragia

Isso pode confundir os pacientes e não reconhecerem os sinais de alarme , fazendo com que não busquem atendimento médico.

A menor faleceu na Santa Casa nesta sexta-feira, dia 23.

.“Estamos investindo como nunca. A Prefeitura está fazendo sua parte. O que falta é gestão responsável dentro da Santa Casa”, declarou o prefeito Marcelo Palhares.

“Em quase 100 anos de história, nunca vimos tantos absurdos reunidos em tão pouco tempo. A população está sendo sacrificada por má gestão”, disse Dr. Sérgio Faria, médico com quatro décadas de atuação na unidade de saúde.

Há informações de que o caso teria sido negligência e irresponsabilidade da atual diretoria, o que amplia a crise provocada pela postura do “dono” da Santa Casa, Karol Joseph Woytilla Soares Lima (foto de capa).

O chefe do executivo já esteve com o secretário de Saúde do Paraná.

Veja: https://npdiario.com.br/cidades/santa-casa-tem-auditoria-beto-e-marcelo-tem-solucoes-sobre-partos/

Profissional há 45 anos da Santa Casa de Jacarezinho, o obstetra e ex-prefeito de Jacarezinho, Sérgio Eduardo Emygdio de Faria gravou vídeo criticando, de forma enfática, a atual diretoria da unidade de saúde.

O município vive crise histórica por conta do problema.

