Acusado de tentativa de FEMINICÍDIO em Cambará desapareceu

Ele deu oito facadas na ex-mulher

Exclusivo: Um helicóptero (UTI Aérea) do Governo Estadual de Maringá desceu às 14h30m da quinta-feira, dia 23, no gramado do Estádio Regional Vicente de Camargo , em Cambará (vídeo acima).

A aeronave transportou Letícia Dadona, que levou oito facadas do ex-convivente Osmar Domingos, vulgo Tim, que já tinha passagens por furto qualificado e tráfico de drogas na cidade. Ele é acusado de tentativa de feminicídio por ciúmes e está foragido.

A vítima, de 28 anos, está numa unidade de saúde de Londrina e corre o risco de ter amputada a perna esquerda em razão dos ferimentos, sendo que os golpes atingiram também tórax e costas.

Letícia teve problemas como usuária de entorpecentes e se internou numa clínica de reabilitação na zona rural local. Lá, a mulher acabou conhecendo um homem, depois saiu e estava com ele na rodoviária. Ambos pretendiam “fugir” para Londrina, pois o ex já havia feito ameaças e não aceitava a separação.

O criminoso tem 33 anos, três filhos, dois meninos, 8 e 6 anos, e uma menina, 3 anos.

Policiais esperam que Tim se apresente para relatar sua versão.

Mais detalhes e atualização a qualquer momento.