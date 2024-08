Cambará celebra Dia da Empreendedora

E reúne bom público em Jacarezinho

Na noite da última terça-feira, 20 , o auditório do SESC/SENAC em Jacarezinho foi palco de um evento especial em homenagem ao Dia Nacional da Mulher Empreendedora. Organizado pelas Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEGs) de Cambará e Jacarezinho, o encontro atraiu um bom público dos dois municípios, proporcionando uma noite de inspiração e networking.

O evento apresentou a 2ª Edição do quadro Trajetórias Empreendedoras, mediado por Cláudia Kammers e trouxe três convidadas de destaque que compartilharam suas histórias e experiências no mundo dos negócios.

As participantes foram Ana Carla Molini, Presidente do Grupo Molini’s; Verônica Freire, empresária da Livraria Jubileu e da Farma Flora; e Débora Romano, especialista em alisamento capilar. Cada uma delas trouxe à tona aspectos únicos de suas jornadas empreendedoras, oferecendo ao público presentes valiosas perspectivas sobre suas áreas de atuação.

A ocasião foi marcada pela presença de importantes figuras do cenário empresarial e institucional. Estiveram presentes as Presidentes das Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Cambará e Jacarezinho, Olívia Pinheiro Della Mura e Fernanda Rossito. O evento também contou com a participação do Gerente do Sesc Jacarezinho, José Dimas Fonseca, e do Gerente do Senac, Antenor de Matos Pinheiro. Mara Silvia de Mello Moraes, Presidente do Sundilojas Jacarezinho e da Atunorpi, esteve presente representando o Presidente do Sistema Fecomércio PR, Sr. Darci Piana. A Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho, Sra. Andreia Helena Calegari, também marcou presença.

Além das convidadas e autoridades locais, o evento teve a honra de receber a Presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná, Sra. Cláudia Colpi, o Diretor Regional do Senac Paraná, Sr. Sidnei Lopes de Oliveira, o Diretor Regional do Sesc Paraná, Sr. Carlos Alberto de Sotti Lopes, e o Presidente da Fecomércio PR e Vice-Governador, Sr. Darci Piana. As falas desses líderes, reproduzidas em vídeo, reforçaram a importância da valorização e do apoio às mulheres empreendedoras, ressaltando o impacto positivo que elas têm na economia e na sociedade.

O evento foi um sucesso, proporcionando um espaço enriquecedor para que as mulheres presentes pudessem aprender, trocar experiências e se inspirar com as trajetórias de outras empreendedoras. A celebração destacou o papel vital das mulheres nos negócios e reafirmou o compromisso das Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios com o fortalecimento do empreendedorismo feminino (Texto e fotos: Circulando).