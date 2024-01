Cambará: Morre por discussão em fila de banheiro (assistam)

Primeiro homicídio do Norte Pioneiro

Rafael Dadona (fotos) era agente penitenciário em Ourinhos(SP) e perdeu a vida no Pronto Socorro com dois balaços no peito na praça Dr. Miguel Dinizo, centro de Cambará às 2h37m desta segunda-feira, dia primeiro.

Uma discussão banal na fila para sanitários acabou provocando o crime na avenida Brasil.

De acordo com informações apuradas junto à Polícia Militar, vítima e autor tiveram indisposição e deixaram o local sentido praça, onde o rapaz momentos depois recebeu tiros no tórax.

A corporação descobriu a casa do homicida. A mãe dele, nervosa, disse apenas que o filho pegou objetos pessoais e saiu correndo.

Rafael, de 39 anos, ainda andou por alguns metros, cambaleante, e caiu.

Deixou a esposa, Mariane, e uma filha. Seu corpo esteve no Velório Municipal local de onde saiu no final da tarde para o enterro no Cemitério Municipal de Cambará.