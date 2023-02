Cambará: Presa assassina de menina de 15 anos

Motivação da tragédia teria sido passional

Exclusivo: Edilaine Soares (foto) tinha 19 anos quando matou a facadas Emanuele da Silva, 15, em Cambará na madrugada do dia dois de novembro de 2021(uma terça-feira). O fato aconteceu na rua Otávio Rodrigues Ferreira Filho, A vítima foi golpeada várias vezes no pescoço e na cabeça.

A Polícia Civil cambaraense, através da nova Delegada, Daiana Dias, fez um serviço de campo investigativo, e, mediante o setor de Diligências Especiais de Crimes Contra a Vida, conseguiu nesta terça-feira, dia sete, localizar a criminosa, hoje com 22 anos, a qual estava escondida em Paulínia(SP). Mediante ajuda fundamental de policias civis daquele município do interior paulista, a jovem foi encarcerada.

Cogitou-se na época que o motivo teria sido ciúmes, pois a adolescente estaria com um ex-namorado de Edilaine, que já havia sido presa anteriormente por tráfico de drogas.

Doutora Daiana salientou a importância das forças policias trabalharem em conjunto, sendo tal parceria primordial para a prisão que a comunidade local tanto clamava, haja vista a perda de uma adolescente tão precoce e de uma forma brutal.