ASSISTA: Caminhada penitencial CONCLUI Semana da Juventude

Vasta programação marcou iniciativa

Os jovens realmente se tornaram protagonistas de importantes atividades religiosas que fizeram parte da programação da 17ª Semana da Juventude – Eucaristia, minha estrada para o Céu – que teve início no dia 14 com a Missa de abertura e se estendeu até domingo, dia 21, quando pessoas de diversas idades participaram da Caminhada Penitencial. A saída defronte à Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, rumo ao Povoado rural da Platina (fotos e vídeos).

Este ano a Semana da Juventude foi abraçada pelas quatro Paróquias do município: São Judas Tadeu, Santa Filomena, São José e a Santo Antônio de Pádua.

A primeira iniciativa como parte da programação foi a denominada Carreata pela Semana da Juventude que saiu de frente ao Colégio Estadual Tiradentes percorrendo ruas centrais da Cidade, convocando os jovens platinenses a participarem.

O padre Jone Alison Gonçalves Bonilha Inácio, Pároco da Paróquia Santa Filomena, que tem Matriz e Escritório Paroquial na Vila Claro e o Padre Giovanni Rafael da Silva que é Vigário da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a central da cidade, prestigiaram a carreata que contou com muita criatividade para atrair a atenção das pessoas por onde passavam.

Abertura – A abertura oficial do evento se deu através da celebração de Missa, presidida na Igreja Matriz da Paróquia São Judas Tadeu, pelo Padre Jone Bonilha. Os representantes dos vários grupos de jovens fizeram uma entrada especial conduzindo bandeiras ou faixas alusivas aos seus respectivos grupos.

Festival de Teatro – Uma das atividades que gerou bastante expectativa por parte dos jovens certamente foi o Festival de Teatro que aconteceu na noite de segunda-feira, dia 15, no auditório do Centro Pastoral Catequético “Frei Clemente Vendramim”, ao lado da Matriz central da Cidade. A programação teve início às 19h30 e, como era de se esperar, muita criatividade e emoção tomaram conta de cada apresentação teatral, com os jovens representando os personagens com bastante sentimento.

Festivais – Também no Centro Pastoral Catequético Frei Clemente, foi realizada na noite de terça-feira, dia 16, com início às 19h30, o Festival de Dança e Música da 17ª Semana da Juventude platinense. O comprometimento de cada apresentação levou o público ao delírio formado por crianças, adolescentes, jovens e adultos. Foi realmente um clima bastante agradável com animação por parte dos grupos.

Luau Mariano – A figura maternal de Maria Santíssima, a Mãe de Jesus não poderia ficar de fora desta bem preparada programação da 17ª Semana da Juventude das Paróquias platinenses. No dia 17, quarta-feira, ocorreu o Luau Mariano, que se iniciou às 19h30, na Capela Cristo Rei da Paróquia São José, nas proximidades do Jardim Colorado.

Adoração – A quinta-feira é considerada a quinta Eucarística para a Igreja Católica e os jovens prepararam para esta data, o dia 18, a noite de Adoração ao Santíssimo Sacramento que começou às 20h30 na Capela Nossa Senhora de Fátima, da Paróquia Santa Filomena.

Festa Julina – Como é inverno, os jovens foram bastante criativos e em 2024 propuseram a organizar na noite de sexta-feira, dia 19, a Festa Julina da 17ª Semana da Juventude, que teve início às 20h, na quadra anexa à Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua.

Não faltaram as comidas típicas, a dança de quadrilha, sorteio de bingo, o agradável correio elegante e o photo cabine. O local recebeu uma decoração alusiva à festa desta época e os participantes foram convidados a comparecerem vestidos à caráter.

Esporte – No sábado, dia 20, a programação constava de atividades esportivas que aconteceram na quadra de esportes do Lar Jesus Adolescente, que fica na Vila Ribeiro, pertencente à Paróquia São Judas Tadeu. Os jovens se reúnem às 14h para muita competição e confraternização.

Caminhada – Neste domingo, dia 21, às 7h30 foi celebrada, na Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a Missa de encerramento com o tema: “Eucaristia, minha estrada para o Céu”. Após o ato religioso profissionais da Educação Física realizaram o alongamento dos presentes que participaram logo depois, da Caminhada num percurso aproximado de 10km da Igreja Matriz Central defronte à Praça Frei Cristóvão com destino ao Povoado da Platina, onde foi servido almoço comunitário aos participantes.

Reportagem: Setor Juventude/Fábio Gallhardi/Henrique Glovack