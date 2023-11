Ibaiti: Caminhão atinge 2 carros (assista vídeos)

Um caminhão furgão desceu em marcha ré, atingiu dois veículos que estavam estacionados causando congestionamento na Rua Antônio de Moura Bueno no centro de Ibaiti. O acidente foi registrado por volta das 12h30 desta quinta-feira (16).

Segundo informações, o caminhão estava estacionado do lado esquerdo da via, uma subida (aclive) para descarregar mercadorias em um supermercado no centro. Enquanto era descarregado, o veículo soltou dos freios e andou em marcha ré atingindo um Toyota Corolla preto e um Citroen C4 branco que estavam estacionados do outro lado da via.

Um dos veículos ficou preso embaixo do caminhão. Um poste também ficou destruído causando queda de energia elétrica nas proximidades.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar e uma equipe do SAMU estiveram atendendo no local(Colaboraram: Renê Domingues e Gilson Sarrapho/Vídeos: Npdiario).