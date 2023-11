Caminhão bate em carro e tomba em Ibaiti (confira os vídeos de drone)

Carga de tábuas era transportada do Pará para Santa Catarina

Na noite desta terça-feira, dia 28, ocorreu acidente no perímetro urbano da BR-153, em Ibaiti.

Um caminhão bi trem de Joinville/SC, carregado no Pará com carga de tábuas seguia para Santa Catarina quando no Km 105 tombou.

Em decorrência do acidente, a carga caiu sobre a pista bem como causou ferimentos leves no condutor. O outro veículo envolvido no sinistro foi um Hyundai HB20, de cor branca, cujo motorista evadiu-se do local e ainda não foi identificado.

O condutor do caminhão, 46 anos, foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e recebeu atendimento hospitalar em Ibaiti. A causa do acidente e a identificação do veículo e do condutor que fugiu estão sendo investigadas.

JJ Pronta Resposta, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina atenderam a ocorrência.