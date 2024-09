Caminhão cai de ponte na BR-153

Veículo ficou sem freios na rodovia

Às 17h45m desta sexta-feira, dia 20, ocorreu saída de pista com uma vítima com lesões leves no KM 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

O acidente ocorreu quando o caminhão(do Rio Grande do Sul) transitava sentido de Jacarezinho e aproximando da ponte do ribeirão do Ubá teve problemas com o freio (relatado pelo condutor) saindo da pista e imobilizando-se abaixo na margem do afluente. O motorista sofreu ferimentos leves.

A carga de fertilizantes estava embalada em bags (embalagens tipo sacos adequadas para transportar produtos sólidos e /ou pastosos) e deverá ser removida neste sábado, dia 22.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de SAP atendeu a ocorrência.

A ponte cobre o ribeirão do Ubá, da bacia do rio Jacaré (ao contrário do que se supõe, Ubá não é rio e sim ribeirão) e a estrutura é mesmo ponte e não viaduto, cuja função é transpor um obstáculo artificial, como por exemplo uma avenida.

Conhecida como Transbrasiliana, a BR-153 é uma das mais importantes rodovias brasileiras, cortando o país de Norte a Sul ligando a cidade de Marabá (PA) ao município de Aceguá (RS), totalizando 3.585 quilômetros de extensão. Ao longo de todo o seu percurso, passa pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando na Fronteira Brasil–Uruguai.

No trecho do Norte Pioneiro passam, em média, 15 mil veículos por dia.

Veja também: https://npdiario.com.br/policial/caminhao-fica-dependurado-em-ponte-na-br-153-videos/

Mais informações a qualquer momento.