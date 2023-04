Caminhão capota em Ribeirão do Pinhal

No trecho entre Santo Antônio da Platina

O motorista (42 anos) de um caminhão perdeu o controle e capotou, parando à margem direita da rodovia, base do seu sentido de tráfego. Aconteceu às 15h10m desta quarta-feira, dia cinco, no KM 37 da PR-439, em Ribeirão do Pinhal.

Levado na sequência ao Pronto Socorro Municipal do Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina.

O acidente com o Mercedes Benz (placas de Maringá) foi numa curva subindo em pista simples e o tempo estava ensolarado