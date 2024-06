CAMINHÃO COM madeira tomba em rodovia DE IBAITI

No trecho da PR-272 no trecho entre Figueira

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Ibaiti atendeu acidente no sábado, 01, na PR-272.

Um caminhão, VW/29.529 Meteor, conduzido por homem (29 anos), trafegava pela Rodovia no sentido de Ibaiti até Figueira. No Km 115 tombou na base do seu sentido de trânsito, o que derramou a carga de madeira e eucaliptos que transportava.

No local, realizada a devida sinalização para liberação do trânsito em meia pista.

Após o transbordo da carga, o caminhão foi removido por guincho, sendo que a equipe permaneceu no local sinalizando o trânsito até a liberação total da via, que perdurou até as 18h30.

O motorista não teve ferimentos.