Caminhão Mercedes-Benz tomba na 092 em Wenceslau BRAZ

Na manhã deste sábado de Feriado

Um caminhão MB/914 (placas S.C.) dirigido por um rapaz de 29 anos, no sentido de Wenceslau Braz para Siqueira Campos tombou (fotos) às 7h15m deste sábado, dia sete, no km 270 à tombou a margem esquerda da PR-092, base o sentido de seu trafego.

O motorista de 29 anos do Mercedes-Benz e a passageira de 52 sofreram ferimentos, sendo encaminhados à Santa Casa de Misericórdia local.

Tempo bom em pista simples.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.