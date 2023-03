Caminhão tomba em Jacarezinho (vídeos)

Motorista dirigia sozinho e sofreu ferimentos médios

Por volta das 8h45m desta sexta feira, dia dez, um Mercedes-Benz L 1318 (placas de Santa Maria do Herval, cidade gaúcha de 6.400 habitantes) tombou no km 22 da BR-153 no zona urbana de Jacarezinho.

O veículo com câmara fria carregado de carne (parte da carga se espalhou pela pista) transitava com chuva fina sentido a Ourinhos(SP) quando o motorista de 23 anos perdeu o controle, saiu da pista e despencou numa ribanceira.

Corpo de Bombeiros de Jacarezinho desencarcerou o jovem condutor das ferragens e o encaminhou ao pronto socorro da Santa Casa com ferimentos médios,

A Polícia Militar local, JJ Resgate, Powers Guincho de Quatiguá e a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina atenderam a ocorrência também.