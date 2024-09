Caminhão de sorvete incendeia em Santo Antônio da PLATINA

Pane elétrica no motor na parte dianteira

O motorista de um Ford cargo com câmara fria da Nestlé sofreu um grande susto em torno de 8h15m desta sexta-feira, dia 13, em frente da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal no KM 40 da BR-153, em Santo Antônio da Platina (fotos).

O motor do veículo (placas de Arapongas/PR) teve pane elétrica do veículo, pegou fogo e o condutor foi obrigado a parar. Desceu, utilizou o extintor, e, com suporte da PRF, foi atrás de um eletricista.

Horas depois, seguiu viagem para São Paulo pela rodovia (via Jacarezinho/Ourinhos/SP).

Transportava sorvetes produzidos, distribuídos e comercializados pela Froneri Brasil a partir de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. A carga não foi atingida.

Ninguém se machucou.