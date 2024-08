Caminhão derrama carga em S. Antônio

No trecho entre Joaquim Távora ao entroncamento com BR-153

O Mercedes Benz Ls 1938 trafegava pela PR-092 em torno de 20h20m desta sexta-feira, dia 23, no sentido Joaquim Távora ao entroncamento com a rodovia BR-153 e ao atingir o Km 326 envolveu-se num acidente do tipo derramamento de carga, em Santo Antônio da Platina.

As pedras ornamentais se espalharam na pista.

O motorista de 43 anos não se feriu.

Teste de etilômetro resultou 0,00mg/l..

Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de SAP atendeu a ocorrência.