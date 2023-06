Despenca de viaduto em Siqueira (assista)

Caminhão carregado de óleo de peixe capotou antes de cair

Exclusivo: Em torno de 15h50m deste domingo, dia 11, aconteceu capotamento de um Mercedes–benz Axor 2544 (placas de Patos de Minas, cidade de 155 mil habitantes do interior mineiro) no KM 280 da PR-092, em Siqueira Campos no entroncamento com a PR-272 sentido decrescente.

O motorista de 44 anos perdeu a direção e o veículo despencou numa curva aberta na via marginal que fica ao lado direito da rodovia, tendo como base seu sentido de tráfego.

Sofreu ferimentos médios e foi encaminhado – sem risco de morte – pelo SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa local.

O tempo estava bom com pista simples(em obras de duplicação) em nível.

O caminhão da Transtriângulo Transportadora carregado de óleo de peixe para fins industriais teve danos de alta monta.

Atenderam o acidente também equipes da Defesa Civil, empresa JJ Pronta Resposta e Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual siqueirense).