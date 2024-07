SANTO ANTÔNIO : Caminhão, Focus e UM JEEP COLIDEM

Uma mulher de 38 anos se machucou

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente nesta quinta-feira, dia quatro, na PR-439.

Um Ford/Focus, placas de Ribeirão do Pinhal, conduzido por homem (43 anos), e um caminhão Volkswagen 17-210 , de Apucarana, dirigido por homem (50 anos), trafegavam pela Rodovia, no sentido de Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da Platina.

No Km 49, colidiram contra um SUV compacto Jeep/Renegade, de Ribeirão do Pinhal, que transitava no sentido contrário.

A motorista do Jeep (38 anos) teve ferimentos e foi hospitalizada.