Fogo em carreta na BR-153 assusta NP (assistam 8 vídeos)

Motorista Leonardo Schmidt de 22 anos não se machucou

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NPdiario (@npdiario)

Tombamento seguido de derramamento de carga no KM 78 da BR-153 nesta quarta-feira, dia 22, em Conselheiro Mairinck no trecho entre Ibaiti/Santo Antônio da Platina. Carreta com carga de madeira tombou incendiada.

Transportava tábuas de pinus de Santa Catarina para Bahia e ao realizar uma curva para a esquerda tombou sobre a via, derramando a carga e se incendiando, obstruindo totalmente a rodovia. O motorista de 22 anos disse ter perdido a direção após o pneu dianteiro furar.

A interdição durou aproximadamente três horas, que foi o período necessário para debelar o fogo, destombar o veículo e realizar a limpeza total da písta.

Compareceram no local e auxiliaram nos trabalhos da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina, o corpo de bombeiros platinense, a JJ Pronta Resposta e a Defesa Civil de Ibaiti, além de equipes da prefeitura de Conselheiro Mairinck, que foram de importância primordial para a desobstrução da via e liberação do fluxo.

Equipes contratadas pela seguradora permanecerão no local realizando a remoção da carga que está na faixa de domínio.