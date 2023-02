Caminhão pega fogo em Joaquim Távora (assistam 2 vídeos)

Motorista de Santa Catarina não se machucou

O baú de um caminhão da FedEx com diversos produtos ( papel, plástico etc) pegou fogo em torno de 7h15m desta quinta-feira, dia nove, no KM 303 da PR-092. O fato aconteceu no perímetro urbano, perto do Posto/restaurante Mazoti, em Joaquim Távora.

O motorista separou o “cavalo” quando percebeu o incêndio, de causas desconhecidas.

Ele, que não se feriu, e o veículo, são de Santa Catarina.

O corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência e rapidamente acabou com as chamas.

A FedEx Corporation é uma empresa de remessa de objetos e documentos . FedEx é um acrônimo do nome original da empresa, Federal Express (Colaboração: JJ Pronta Resposta).