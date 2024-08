Caminhão tomba com farelo de soja na 092 em Wenceslau Braz

PRE de Siqueira Campos atendeu

No domingo (25) a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente na PR-092, em Wenceslau Braz.

Um caminhão Scania/R 420 A6X2, de Oswaldo Cruz/SP, conduzido por homem (44 anos), trafegava na Rodovia. No Km 253, tombou no acostamento do lado direito da via, derramando a carga – farelo de soja.

O caminhão estava com outros dois veículos acoplados, sendo que o Scania e um dos veículos possuíam alerta indicativo de furto/roubo conforme constava no SESP. Contudo, o motorista apresentou o auto de entrega pela Delegacia. Em contato com o Agente de Polícia Judiciária, foi informado que poderia ser liberado para quem o tivesse em sua posse.

Durante o atendimento, um carro deixou de reduzir a velocidade e transitou de forma incompatível com a segurança do local, sendo abordado e autuado por medidas regularizadoras.