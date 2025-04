Caminhão TOMBA e vândalos SAQUEIAM CARNE (ASSISTAM)

Nesta sexta-feira em Andirá

Perto das duas horas da madrugada da quarta-feira, dia dez, aconteceu tombamento de um caminhão (placas do município chamado Jardim/MS) no KM 393 da PR-092, em Andirá. ficando á margem direita da via base seu sentido de tráfego.

O motorista (49 anos) perdeu o controle, se machucou e foi encaminhado ao Pronto Socorro local.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência. Saqueadores levaram quase toda a carga de carne.

Quando a PRE chegou, assim como a Rádio Patrulha da PM andiraense, os ladrões se afastaram. Os policiais conseguiram fechar o baú frigorífico e evitar ainda mais prejuízos.