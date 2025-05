CAMINHÃO TOMBOU em JOAQUIM TÁVORA

Rapaz de 21 anos se machucou

Neste fim de semana aconteceu acidente no KM 312 da PR-092 no trecho entre o Entroncamento da PR-218 com a BR-153, em Joaquim Távora.

O motorista (36 anos) de um caminhão Mercedes–Benz/Atego 1726 (placas de Marília-SP) perdeu o controle de direção e tombou, à margem direita da rodovia, tendo como base o seu sentido de tráfego.

O passageiro A.A.B.B., de 21 anos, vitima com ferimentos, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Joaquim Távora.

A pista uma reta em aclive(subida)

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.