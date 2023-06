Caminhão tombou em Joaquim Távora/vídeo

Domingo no trecho entre Quatiguá na PR-092

Exclusivo: Neste domingo (04), por volta das 12h40m ocorreu acidente no KM 307 daPR-092, em Joaquim Távora.

De acordo com a declaração do condutor e diante de dados colhidos no local, um caminhão (Mercedes Benz), do estado de São Paulo, trafegava pela rodovia no sentido de Quatiguá à Joaquim Távora.

Motorista perdeu controle e veículo tombou sobre a pista, no lado direito da vida.

O motorista, um senhor de 67 anos, não sofreu ferimentos.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Siqueira Campos, as equipes JJ Pronta Resposta e JJ Resgate e a Powers Guincho prestaram serviços na ocorrência.