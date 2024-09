Caminhão tomba em S. Antônio da Platina

No trecho entre Barra do Jacaré

Um motorista de 50 anos perdeu o controle e tombou o Scania/R113 (placas de Santana de Parnaíba, município da região metropolitana de São Paulo) às 7h45m de sexta-feira, dia 20, no KM 351 da PR-092, em Santo Antônio da Platina.

Com ferimentos leves, foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal e, em seguida, retornou ao local do acidente, onde se submeteu ao teste de etilômetro com resultado 0,00mg/L.

Tempo bom em pista simples. O trânsito ficou interditado em ambos os sentidos, para a retirada do veículo.