Motorista de 32 anos perdeu controle da direção

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente na manhã desta quarta-feira, 22, na PR-439.

Um caminhão (placas de Arapongas), conduzido por homem, 32 anos, trafegava pela Rodovia, no sentido do entroncamento da BR-153 até Ribeirão do Pinhal/Abatiá.

No Km 55, perdeu o controle do veículo e tombou nas margens da via. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Pronto Socorro platinense.