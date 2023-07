Condutor machucou o pé mas já foi liberado

O Corpo de Bombeiros de Bandeirantes atendeu, em torno de 20h20m desta terça feira (dia 25) na rodovia PR-517, tombamento de um caminhão canavieiro Mercedes 2257 entre Andirá e Itambaracá.

O motorista estava com um dos pés preso e foi preciso o desencarceramento da cabine e, em seguida, encaminhá-lo para o Pronto Socorro. Ele foi liberado horas depois.

Também esteve no no local do acidente a PRE (Polícia Rodoviária Estadual).